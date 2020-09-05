Российский комик Максим Галкин похвастался новым талантом своего сына Гарри

Как передает Politeka.net, у себя в сторис артист опубликовал серию видео, на которых заснял всю семью. Он снял на видео розовую вазочку, сделанную из ватных палочек. В вазе стояли свежие цветы. На фоне виднелась Алла Пугачева, которая улыбалась и комментировала происходящее.

Из видео становится понятным, что Гарри рано утром решил сделать подарок для своей сестры. Он самостоятельно сконструировал вазу, ошеломив родственников своим новым талантом. Гордая мать не сдержалась и прокомментировала достижения сына.

«Это Гарик сам сделал с утра для Лизочки», - похвасталась счастливая Пугачева.

Максим Галкин, в свою очередь, тоже не остался в стороне.

«Вот это фантастика. Молодец! Самоделкин», - прокомментировал он поделку сына.

Лиза же, для которой Гарри сделал вазочку, показала, как сильно она удивилась такому подарку. В конце видео она предположила, что эта поделка для всей семьи, чтобы все могли наслаждаться такой красотой.

Отметим, что Гарри и Лиза Галкины в этому году пошли в первый класс. Они будут учиться в одном классе в частной школе. В сети появились яркие снимки, на которых Лиза и Гарри сидят за школьной партой.

Напомним, что Галкин заснял счастливую Пугачеву в объятиях экс-любовника, признание до мурашек: "Всем было хорошо, пока Алла...".

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