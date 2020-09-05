Российский комик Максим Галкин похвастался новым талантом своего сына Гарри
Как передает Politeka.net, у себя в сторис артист опубликовал серию видео, на которых заснял всю семью. Он снял на видео розовую вазочку, сделанную из ватных палочек. В вазе стояли свежие цветы. На фоне виднелась Алла Пугачева, которая улыбалась и комментировала происходящее.
Из видео становится понятным, что Гарри рано утром решил сделать подарок для своей сестры. Он самостоятельно сконструировал вазу, ошеломив родственников своим новым талантом. Гордая мать не сдержалась и прокомментировала достижения сына.
«Это Гарик сам сделал с утра для Лизочки», - похвасталась счастливая Пугачева.
Максим Галкин, в свою очередь, тоже не остался в стороне.
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«Вот это фантастика. Молодец! Самоделкин», - прокомментировал он поделку сына.
Лиза же, для которой Гарри сделал вазочку, показала, как сильно она удивилась такому подарку. В конце видео она предположила, что эта поделка для всей семьи, чтобы все могли наслаждаться такой красотой.
Отметим, что Гарри и Лиза Галкины в этому году пошли в первый класс. Они будут учиться в одном классе в частной школе. В сети появились яркие снимки, на которых Лиза и Гарри сидят за школьной партой.
Напомним, что Галкин заснял счастливую Пугачеву в объятиях экс-любовника, признание до мурашек: "Всем было хорошо, пока Алла...".
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