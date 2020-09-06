Артистки покоряют социальные сети Инстаграм, каждый день публикуя новые кадры из работы, дома и тренировок

Жизнь знаменитостей довольно насыщенная, поэтому большинство из них ведут Инстаграм-профили довольно активно. Фактически каждый день звезды делятся снимками, сделанными во время работы или отдыха. Однако, больше всего популярности в сети набирают фото, на которых знаменитости демонстрируют свои фигуры в провокационных образах.

Среди таких особенно выделяются фото, на которых стройные артистки блистают в одних боди. Представляем вам топ-подборку кадров звезд в боди - прозрачные, черные, в сеточку и с бусами.

Тина Кароль предпочитает показывать себя в сдержанных, минималистичных и даже скромных образах. К примеру, Тине нравятся белоснежные боди. Фото, на которых Кароль позировала в боди из цветов, полностью расшитое мягкой тканью, не так давно поразило фанатов своей нежностью.

Настя Каменских после похудения прекратила скрывать свое тело и постоянно в новых съемках это подчеркивает. Каменских нравятся смелые дизайны и латексная ткань, которая является постоянным элементом в сценических костюмах. К примеру, в одном из своих клипов она блистала в черном латексном боди, подчеркнув талию и длинные ноги.

Даша Ульянова из "Холостяка" также после похудения предпочитает подчеркивать достоинства благодаря тесному белью и аккуратным боди. На стильных фото со съемок она блистает в самых разных их вариантах, периодически дополняя те аккуратными украшениями или короткими куртками.

Вера Брежнева предпочитает домонстрировать свою стройную фигуру не только дома, но и в клипах. Ухаживая за собой, артистка рассказывает, как важно заниматься спортом даже при активной занятости на работе. Правильно питаясь звезда выглядит горяздо моложе, что вызывает восхищение у фанатов.

Являясь рекламным представителем известного бренда одежды, девушка прославилась именно благодаря провокационным фото. Деми Роуз продолжает набирать популярность в сети, поражать своими формами и подчеркивать их самыми разными боди. Благодаря им Роуз доказала, что пышные формы и тонкая талия могут выглядеть весьма привлекательно и без фотошопа, если знать, как себя показать.

Кайли Дженнер появляется в нюдовых боди, прозрачном белье и пастельной одежде в рамках рекламы собственной косметики и рекламы нарядов от своей старшей сестры. Молодая миллионерша любит подчеркивать свои достоинства в дорогостоящих фотосессиях.

Сама же Ким Кардашьян также нередко появляется в собственной одежде, которую распродают после выпуска коллекции буквально за считанные часы. Кардашьян удалось создать множество вещей, поэтому она старается надевать их при любом удобном случае, чтобы выгодно подчеркнуть не только достоинства, но и практичность того, что она носит в целом.

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