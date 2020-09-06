Всемирно известная модель и актриса Эмили Ратаковски подразнила аппетитными формами в бикини

Красота Эимили Ратаковски будоражит поклонников по всему миру, поэтому они создают фан-странички, чтобы постоянно восхищаться своей любимицей и быть ближе к ней, сообщает Politeka.net.

Как известно, знаменитость создала свой бренд купальников и частенько демонстрирует самые яркие образы на себе. Звезда имеет роскошную фигуру: пышный бюст, тончайшую талию и упругие ягодицы, поэтому многие модели купальников на ней смотрятся просто потрясающе.

На снимке, который размещен на фант-страничке в Инстаграм, Ратаковски попозировала лежа на полотенце в черном бикини. В кадр попала только верхняя часть купальника с роскошной грудью модели, которую она с гордостью демонстрирует.

Фолловеры восхитились внешним видом супермодели в комментариях, описав ее кратко: «само совершенство».

Ранее Эмили опубликовала фото, на котором была запечатлена с идеальной загорелой кожей и распущенными волосами выглядела довольно по-домашнему и просто.

За ее плечами можно заметить ремешок от небольшой сумочки, а в качестве украшений звезда оставила лишь массивные сережки-кольца. По словам фанатов, девушка всегда выглядит, как "дикая кошечка".

Эмили Ратаковски стала настоящей звездой соцсетей благодаря своим невероятно горячим формам и фото, на которых она демонстрирует их во всех красе. Подобные кадры вовсе не надоедают ее подписчикам, ведь каждый раз они вызывают настоящий ажиотаж в сети.

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