Известная балерина Анастасия Волочкова показала топ самых неуместных шпагатов в публичных местах

На одном из фан-аккаунтов в социальной сети Инстаграм появилась специальная подборка я топом самых неуместных шпагатов, которые знаменитость демонстрировала на публике. Как известно, именно за это балерину часто высмеивают в сети, критикуют СМИ и коллеги.

«🤸🏼‍♀️Когда-то тонкая и звонкая балерина Анастасия Волочкова солировала в Большом театре и радовала своей растяжкой зрителей. Но с уходом из профессии Насте стало тесно в стенах танцевального класса, а душа по-прежнему требовала публики. Поэтому она продолжила демонстрировать свой шпагат, выбирая для этого все более неожиданные площадки. Мы составили топ-10 странных мест, где Волочкова сделала шпагат», - сказано на фан-странице в Инстаграм.

🏖Крым

🌳Березовая роща

👩🏼‍⚕️Приемный покой. Антисанитарный шпагат без бахил.

🏝Шезлонги на мальдивском пляже.

🤢В гостях у Фантомаса. Пришла в гости? Удиви хозяев пластикой.

🏍Квадроцикл. Колени усиливают сопротивление воздуха.

🏋🏼‍♀️Стойка с гантелями. Фото символизирует грубую силу и нежную грацию.

⛳️Игровая комната. Когда хочется залезть наверх быстрее дочери.

🏢Лобби отеля. Кокетливый способ заглянуть в столовую и узнать, что на ужин.

⛩Беседка у бассейна. Если на подушках затекла нога.

Мы также писали, что каждый день Анастасия рассказывала, как отдыхала в роскошном отеле, как питается одними салатами с сыром, и как тренируется с молодыми гимнастками по утрам несмотря на отпуск. Не так давно знаменитость решила также блеснуть видом рядом с официантами.

Довольно часто Анастасию критикуют за дерзкие выходки на публике, неуместные шпагаты и небрежный вид. Сама она считает, что все в порядке и критику на дух не переносит. В этот раз Волочкова рядом с двумя официантами решила показать, как проводит время у бара и распивает вкусные коктейли.

При этом Анастасии не удалось скрыть обвисшую кожу на ногах после резкого похудения. Красные ноги после загара выглядели несколько неудачно в коротких джинсовых шортах. Свой оббраз Волочкова также дополнила свободной белой блузой с капюшоном.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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