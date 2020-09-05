Відома балерина Анастасія Волочкова показала топ найбільш недоречних шпагатів в публічних місцях

На одному з фан-акаунтів в соціальній мережі Instagram з'явилася спеціальна добірка я топом найбільш недоречних шпагатів, які знаменитість демонструвала на публіці. Як відомо, саме за це балерину часто висміюють у мережі, критикують ЗМІ та колеги.

"☺️Колись тонка і дзвінка балерина Анастасія Волочкова виконувала соло у Великому театрі і радувала своєю розтяжкою глядачів. Але з відходом з професії Насті стало тісно в стінах танцювального класу, а душа як і раніше вимагала публіки. Тому вона продовжила демонструвати свій шпагат, вибираючи для цього все більш несподівані майданчики. Ми склали топ - 10 дивних місць, де Волочкова зробила шпагат»,-сказано на фан-сторінці в Instagram.

🏖Крим

🌳Березовий гай

️ ️ Приймальний спокій. Антисанітарний шпагат без бахіл.

🏝Шезлонги на Мальдівському пляжі.

🤢В гостях у Фантомаса. Прийшла в гості? Здивуй господарів пластикою.

🏍Квадроцикл. Коліна підсилюють опір повітря.

️ ️ Стійка з гантелями. Фото символізує грубу силу і ніжну грацію.

️ ️ Ігрова кімната. Коли хочеться залізти наверх швидше дочки.

🏢Лобі готелю. Кокетливий спосіб заглянути в їдальню і дізнатися, що на вечерю.

⛩Альтанка біля басейну. Якщо на подушках затекла нога.

Ми також писали, що кожен день Анастасія розповідала, як відпочивала в розкішному готелі, як харчується одними салатами з сиром, і як тренується з молодими гімнастками вранці незважаючи на відпустку. Не так давно знаменитість вирішила також блиснути виглядом поруч з офіціантами.

Досить часто Анастасію критикують за зухвалі витівки на публіці, недоречні шпагати і недбалий вигляд. Сама вона вважає, що все в порядку і критику на дух не переносить. Цього разу Волочкова поруч з двома офіціантами вирішила показати, як проводить час біля бару і розпиває смачні коктейлі.

При цьому Анастасії не вдалося приховати обвислу шкіру на ногах після різкого схуднення. Червоні ноги після засмаги виглядали дещо невдало в коротких джинсових шортах. Свій оббраз Волочкова також доповнила вільної білої блузою з капюшоном.

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