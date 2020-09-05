Соблазнительная Надя Дорофеева поделилась новым кадром в своем горячем образе из мюзикла «Ритм»

Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В новом мюзикле, создателем которого стал популярный певец Дмитрий Монатик, Дорофеева появилась в образе соблазнительной «зайки». Так, на фото она томно сидит на фортепиано в своем откровенном сценическом костюме. Ее наряд позволил ей продемонстрировать свою фигуру со стройными ножками во всей красе.

На певице черный боди с глубоким декольте, подчеркивающем грудь красотки, и высокие перчатки. Образ Нади дополняют чулки в сеточку, маска на лице и кокетливый хвостик зайки сзади. Певица с уверенностью позирует даже в таком откровенном наряде.

Поклонники артистки не могли пройти мимо такого снимка.

«Тащусь от этого образа», «Девушка вы космос», «Вот теперь я знаю как выглядят зайчики», «Ой...а кто это? ааа Надюшкин...думал кролик!», «Невероятная», «Высший шик», «Я бы забрала сете такого кролика», - пишут люди.

До этого мы писали, что Надя показала свой смелый образ и рассказала о новом проекте.

На фото Надя позировала в черном боди и колготках из сеточки. Образ красотка дополнила бабочкой на шее, а сзади можно увидеть хвостик зайчика. Волосы у красотки были распущены. Дорофеева показала свой наряд и тело со всех ракурсов, демонстрируя самое интересное.

Напомним, Дорофеева в развратном образе зайчика Playboy засветила пикантные места на камеру.

Как сообщала Politeka, Дорофеева в костюме зайчика посветила своими "булочками" перед Позитивом: "Обалденная".

Также Politeka писала, что Дорофеева разлеглась на газоне и подразнила своими персиками и сливками: «Сними уже это…».