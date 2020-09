Знаменита артиска Ані Лорак показала, як змінилася її фігура після тривалої відпустки з дочкою

Досить довгий час Кароліна відпочивала разом з дочкою, а також близьким другом і колегою Філіпом Кіркоровим за кордоном, спочатку співачка вирушила в курортне місто Туреччини, де здорово повеселилася, а потім поїхала в Нью-Йорк у справах.

При цьому співачка показувала, як счастива проводити час з дитиною і без молодого обранця. По поверненню з відпустки зірка поділилася першими Селфі, традиційно зробленими в машині під час поїздки.

Примітно, що на показаних кадрах співачка виглядає значно товщі, ніж у реальному житті. Помітно поправилася після відпустки співачка, зокрема, виглядала щасливою і засмаглою.

Відзначимо, ми також писали, що Кароліна відпочивала разом зі своєю дочкою за кордоном в розкішному курортному готелі. Причому відпочивала зірка не одна, а разом з другом сім'ї і хрещеним батьком Соні - Філіпом Кіркоровим.

Нещодавно співачка без макіяжу представила відразу кілька стильних образів і підкорила видом поруч з дорослою дочкою. Засмаглі і задоволені, вони позували в модних сукнях і чимало розбурхали мережу. Соня приміряла стильну сукню насичено-рожевого відтінку, а Кароліна блищала в двох сукнях з вишивкою вільного крою:

«🌹 We love our dresses! Красиві українські візерунки на сучасних сукнях. Стильно і душевно! Thank you @march11.us! It’s magically!» - написала Кароліна.

Нагадаємо, що Лорак в короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим вбранням на домашньому фото