Стало известно, сколько украинцам придется платить за газ в октябре

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что на данный момент у нас самая низкая цена на газ за последние пять лет.

"В октябре цена будет колебаться в районе от 4700 до 5000 гривен (за тысячу кубометров, - ред.). Мы точно знаем, что после зимнего роста произойдет весеннее и летнее падение", - заявил премьер в эфире телеканала "Украина 24".



Таким образом, цена на газ для населения в Украине в октябре будет колебаться от 4,7 до 5 гривен за кубометр.

А вот эксперт Юрий Корольчук уверен, что скоро тариф на газ для простых украинцев может вырасти в два раза.

"Уже начался процесс роста цен на биржах ЕС. И поэтому тарифы на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем это было летом – вместо 3 грн за кубометр будет 6 грн”, – предупредил эксперт.

Корольчук также объяснил, что украинцам не избежать роста тарифов на голубое топливо.

Также мы рассказывали, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва.

По словам эксперта Виталия Скаршевского, из-за больших долгов подготовка к отопительному сезону в Украине может быть провалена. Только на газовом рынке задолженность составляет 114 млрд.

Скаршевский предупредил, что Украина может встретиться с серьезными проблемами уже осенью этого года.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, кого из украинцев заставят переплачивать

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