Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала трогательную встречу с бывшей конкуренткой

В скандальном финале шоу "Холостяка" победила гимнастка Даша Ульянова, оставив позади всех конкуренток. При этом многие экс-участницы после проекта стали не менее популярны, чем и победительница. Все дело в том, что на пост-шоу Макс рассказал о своей измене. Во время съемок одного из эфиров у него были интимные отношения с одной из учасниц.

Пристальное внимание полльзователей Инстаграм затронуло всех экс-участниц проекта. Впрочем, Даша, похоже, сохранила дружеское общение с некоторыми из них. На днях состоялась неожиданная встреча Даши с Алиной, которую запомнили, как юную красотку ранее не имевшую серьезных отношений. Девушка покоряет фанатов в соцсети Инстаграм и этот раз не стал исключением. Лящук показала, как веселится на отдыхе.

Такие же фото и видео появились в разделе Стори Даши Ульяновой, а затем были опубликованы на фан-страницах проекта. Вот как реагируют фанаты на увиденные кадры:

«Ого, какая встреча👌», «А кто-то говорил что все девушки такие не искренне Алина по ходу это ты ты всех об сырала что врут и т д ,а теперь со всеми девушками в стреча желанная у тебя .Я бы ни когда не простила таких особ что меня в грязь торчат а потом рады в стречи», «Не поймёшь этих девочек . То все враги, то все друзья. Ну прям не гоу Холостяк, а зажигатель звёзд в Инсте 🤣», «Им теперь не кого делить!)Вот и все теперь чуть ли не родные(!», «Не самое удачное фото)», - пишут пользователи.

Ранее Алина также рассказала, что ее тексты, написанные в социальных сетях, не должны быть направленными в адрес Максима, ведь для нее эта история закончилась еще в январе.

«Да, мне было сложно после проекта. Мне было необычно и непонятно. Я даже еще написала Максу свое привычное приветствие "салют хелоу". (не знаю, для чего и почему), но я не стесняюсь и не скрываю этого. Потому что, если человек действительно чувствовал хоть что-то (говорю о себе), то это не может пройти за один день, поэтому, видимо, я хотела попробовать», - рассказала девушка.

При этом она подчеркнула, что эта история была 4 месяца назад. Тогда она его знала тем Максом, которого видела два - три раза в неделю по часу и воспринимала так, как видела.

«После просмотров всех эфиров я увидела другого человека. Нет, не плохого! Он классный. А просто человека, который, как бы сказать… другого человека. Не знаю, как объяснить. И когда вы мне писали: "Он еще поймет, кого потерял", "Он еще поймет, кого отпустил", "Он пожалеет". Я вас всех благодарю, за такую ​​поддержку, за ваши слова! Но нет, ничего он не поймет! Тогда он сделал правильный выбор, потому что мы разные! От слова АБСОЛЮТНО. И еще раз повторюсь, я благодарна в первую очередь себе, что пошла на кастинг и прошла все эти этапы», - отметила Алина.

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.

Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой.