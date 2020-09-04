Экс-участница группы "ВИА Гра" украинская певица Миша Романова порадовала поклонников новым образом

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото, на котором предстала в рельефном черном свитере. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости и тесно обтянул ее выдающийся бюст, сделав акцент именно на этой части тела. Образ довершила роскошная вьющаяся прическа, золотые серьги и яркий маникюр. Кроме того, Миша Романова томно взглянула в камеру, показав лицо крупным планом.

"Я всегда была и буду вне политики. Я за творчество и музыку в чистом виде. Но когда нет возможности работать и заниматься своим любимым делом, хочется кричать", - поделилась эмоциями певица. - "На мирном митинге, который прошёл под Кабмином, артистов наконец-то услышат, мы все в это верим".

Ранее Миша Романова взбудоражила поклонников, пройдясь в красном пиджаке с большим ремнем, под который не надела бюстгальтер. Она продемонстрировала внушительное декольте, а также показала самые сочные части тела в разных позах у ограды балкона. Фанаты посмотрели ролик почти 30 тысяч раз и засыпали звезду комплиментами в комментариях, даже режиссер Алан Бадоев не удержался.

Напомним, жгучая Миша Романова из ВИА Гры разоткровенничалась об уходе из группы: «Меладзе ждал моего возвращения».

Как сообщала Politeka, раскованная красавица из "ВИА Гры" без белья изумила дерзким образом: "Выглядишь на 18!".

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