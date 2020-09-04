Рост минимальной зарплаты до 5000 гривен "потянул" за собой и повышение социальных выплат

Как передает Politeka.net, в Пенсионном фонде объяснили, что увеличение "минималки" является основанием для повышения размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины).

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Повышенную пенсию должны перечислить в сентябре 1,6 млн украинцам.

В то же время в ПФУ разъяснили важный нюанс: для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы будет осуществляться после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Согласно данным ПФУ, финансирование пенсий за месяц стартовало в соответствии с утвержденным графиком - 2 сентября. На пенсионные выплаты направлены первые 0,6 млрд гривен.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - отметили в Фонде.

Ранее мы сообщали, парламент одобрил переход на электронные трудовые книжки, который позволит автоматически начислять пенсии украинцам.

Соответствующий законопроект приняли в начале сентября в первом чтении.

Инициатива предусматривает внесение поправок в ряд законодательных актов об учете трудовой деятельности работников. Проект предлагает постепенно отказаться от традиционных трудовых книжек в пользу электронного учета. По мнению авторов, нововведения позволят сократить расходы на ведение бумажной документации, упростить доступ к инфрмации (в частности, о стаже), а также устранить риск потери, повреждения или фальсификации документа.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.