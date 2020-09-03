Українська співачка MARUV схвилювала шанувальників відвертим домашнім образом

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото в сміливому мереживному вбранні, яке викликало ажіотаж в коментарях. Виконавиця любить демонструвати пікантні кадри, але цього разу вона перевершила саму себе.

MARUV зробила селфі біля дзеркала, вбравшись в легкий шовковий халат з напівпрозорими рукавами, який вирішила розкрити. Під ним можна помітити пеньюар тілесного кольору з чорними мереживами, він закінчується трохи нижче пояса. Співачка прийняла елегантну позу, торкнувшись пальцем щоки. "Мій домашній стиль", - підписала знімок зірка.

Користувачі соціальної мережі захопилися сміливим образом виконавиці і поділилися своїми яскравими враженнями в коментарях до фото:

"Що за богиня"; "Повелителька латексу💜 Богиня нічних жриць 🔥 приклад для наслідування🖤"; "ОМГ, ти не втрачаєш стиль, навіть коли вирушаєш спати"; " Япона мати! За що ж нам на ніч дивлячись такі види? Ми ж тепер не заснемо 😔"; "Дівчина з траси😍 🔥"; "Вчіться, дівчатка, як треба вдома одягатися)"; "божевілля. На честь Вас якраз нову релігію засновують!"; "Марувчик ❤️ надихаєш бути сміливою, впевненою в собі! 🔥🔥🔥".

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