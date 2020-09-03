Модель Демі Роуз завжди виглядає ідеально, особливо на дуже відвертих фото

Знаменитість постійно радує своїх шанувальників жаркими фото в різних сміливих образах, пише Politeka.net. Цього разу красуня представила в сторіз свого Instagram архівне фото.

Демі лежала повністю оголеною на шезлонгу. Апетитні сідниці спокусливо випирали в порівнянні з тонкою талією.

Красуня лежала на животі, тому не було видно її грудей цілком. Однак можна помітити неймовірні розміри, які вона прикрила збоку руками.

Стрункі ніжки Роуз закинула одну на одну. Її тіло здавалося шовковим під променями сонця.

Зірка закинула довге хвилясте волосся набік і дивилася в камеру з-під окулярів.

Поруч з красунею на такому же шезлонгу лежала оголена подружка, блондинка дивилася в камеру, і як і Демі.

"Ми зробили це!", - написала Роуз.

Фото могло б зібрати масу лайків, якби модель не опублікувала його в сторіз.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала під відкритим небом на тлі мальовничих валунів. На моделі незвичний купальник з чорним низом і білим верхом, а також накладними напівпрозорими рукавами.

На фотографіях модель показала фігуру з усіх ракурсів, повертаючись до камери то обличчям, то спиною.

Раніше ми писали, що Демі Роуз повеселилася на пляжі в трендовому купальнику з незвичним вирізом під грудьми і на талії. Через досить глибокий виріз, груди дівчини "вислизнули" і модель засвітила її прямо під час зйомки.

Втім, фанатам такий вид сподобався ще більше. Користувачі мережі засипали зірку компліментами за такий зухвалий знімок.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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