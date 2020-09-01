Популярна інста-діва Демі Роуз покрасувалася пишною фігурою у відвертому купальнику

Модель поділилася спокусливими фотографіями на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Красуня, яка прославилася як "британська Кардашьян", любить демонструвати свої вражаючі форми у відкритих нарядах, нижній білизні і, звичайно ж, купальниках. Демі в черговий раз нагадала, що їй дійсно є, що показати.

Так, на нових знімках вона позує під відкритим небом на тлі мальовничих валунів. На моделі незвичайний купальник з чорним низом і білим верхом, а також накладними напівпрозорими рукавами.

На фотографіях модель показала фігуру з усіх ракурсів, повертаючись до камери то обличчям, то спиною. На знімках ідеально видно пишні груди красуні і пружні сідниці, схожі на стиглий горішок. Вигляд красуні на фото просто ідеальний.

Шанувальники красуні не змогли пройти повз таких кадрів і буквально засипали її лайками і захопленими коментарями.

До цього ми писали, що Демі засвітилася на пляжі в білосніжному бікіні. Щоб підкреслити свою привабливість, модель не стала укладати волосся і робити макіяж. У природному образі вона пройшлася на узбережжі, а також поплескалася в море і навіть встигла захопити пишними формами, позуючи у воді.

Демі досить часто порівнюють з сестрами Кардашьян. Через свою фігуру, засмаглої шкіри і ефектною зовнішності в цілому, дівчина отримує масу компліментів.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер.