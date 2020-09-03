Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, підкорила кадрами в без ліфчика

Кожен день дівчина епатує публіку новими жаркими фото і відео, при цьому молода красуня намагається акцентувати увагу на пишних формах, тому зйомку влаштовує, як правило, в одній білизні. Демі також підкреслює, що не збирається худнути.

Одного разу модель була одержима цим і отримала серйозні проблеми зі шлунком, після чого пообіцяла батькам, що більше такого не повториться, а сама вона не буде заганяти себе в рамки. Схоже, це дійсно так, адже Роуз завжди блищить формами. Без найменшого збентеження вона показала в цей раз себе в чорній білизні без ліфчика і короткій темній джинсівці, яка навряд чи прикрила її принади.

"Як я можу з нею познайомитися?", "Одні емоції, вау💋 💋", «ти біса гаряча", " наступного разу треба показати більше», «казково багата цими принадами🤗», «терміново знімай це🔥 🙌», «яка красива дівчина з сексуальними формами!", "Дуже красиво», «мені він подобається Деміроуз", " Прекрасна фантастика 💓 хороше життя Деміроуз️️", - пишуть користувачі.

До цього пишногруда красуня прогулялася на пляжі в стильному біло-бірюзовому бікіні. Як і раніше, дівчина вирішила надіти купальник, який був одним з найпопулярніших в цьому сезоні.

Роуз приміряла монокіні зі зміїним принтом, виконаним у світлих тонах. При цьому модель розпустила довгі локони, а також не стала наносити яскравий макіяж. Головною пікантністю образу Демі стали, звичайно ж, кокоси, що вона тримала в руках. Дівчина вирішила влаштувати сонячну прогулянку на пляжі разом з коктейлем в руках і здивувати тим самим в черговий раз своєю фігурою.

"Ох, яка розкішна жінка😍 😍 🙌 🙌 😂 😂!", "Ти найкраща і мила в моєму житті😘 😘 😘 😘", » просто принадність, а не розміри😘 😘 😘», «bellísima😘 😘», «Вау, завжди чудово і красиво👍 🏽», «гаряча сексуальна леді».

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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