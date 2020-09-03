Скандально известная российская актриса Кристина Асмус вызвала новую волну критики из-за своего неоднозначного образа

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала у себя в Инстаграм фото, на котором позировала на балконе своего номера в белом купальнике.

Красотка стояла спиной к камере, демонстрируя соблазнительный вырез на спине. В руках у нее был коктейль, а на лице солнцезащитные очки. Кристина смотрела в кадр своим пикантным взглядом, а на фоне виднелось море.

«Я календарь уже месяц переворачиваю и сон больше 2,5 часов вообще не вырисовывается. Зато снимаем для вас крутейшее шоу «Золото Геленджика»… Синяки и красные глаза прячем за фантастическими образами, за которые отвечают гениальные девчата», - подписала фото звезда.

За час фото Асмус собрало более 50 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов, но также и много слов критики, ведь Кристина пропустила 1 сентября своей дочери-первоклашки.

«В то время как верный отец семейства Гарик водит дочь в школу, непутёвая мамаша прохлождается в Геленджике с группой неопознанных мужчин. Как таких земля русская носит», «Лучшая антиреклама», «Кристина Асмус не повела свою дочку в первый класс! Вместо этого она занималась тем, что...», «Фигура космическая», «Успеха вам, Кристина! Всё не зря», «Разведенка!», «Бомба. Ждём шоу», «Горячий котеночек», - пишут люди.

Напомним, что Асмус ушла в отрыв со скандально известным актером, неожиданные кадры: «Кристину не узнать».

Как сообщала Politeka, разбитая Асмус, бросившая дочь с Харламовым, нарвалась на жесткую критику.

Также Politeka писала, что Асмус в дерзком мини с розовыми волосами сверкнула прелестями перед Охлобыстиным: «Дюймовочка».