Всю ночь ревела перед 1 сентября... 😭 Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала как быстро летит время.. 🌪 Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!! 👭🏼 Я так долго ждала этот день.... Мне кажется несколько лет ждала ))) Готовилась и переживала... Но давние и жёсткие обязательства не дали мне этого сделать.. 🙈 Что мы только с командой не думали, не крутили, как мы только не ругались, но съёмку не в Москве перенести оказалось просто невозможно.... 😩 Даже с катастрофическими штрафами.... 💸 В общем, делали причёску и выбирали букет по FaceTime между моими кадрами )) Как же мы с папой любим тебя, наша нежная, светлая, добрая, умная девочка 💕 Как мы гордимся тобой, наше счастье, и как постараемся сделать всё, чтобы школьная пора была только в удовольствие 😋 Поздравляю родителей, школьников, учителей и студентов с началом учебного года! Здоровья, терпения и легкой учебы нам всем)) 🍂📚