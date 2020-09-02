Популярна російська актриса Христина Асмус поділилася з шанувальниками особистими переживаннями

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала серію відео, які зняв для неї екс-чоловік Гарік Харламов. Комік зняв, як їх спільна дочка Настя пішла в перший клас. Христина через зйомки не змогла бути присутньою на святі доньки.

"Всю ніч ревіла перед 1 вересня...Дивилася фото дочки з самого народження і офігевала як швидко летить час.. Але більше тому, що я таааааак мріяла відвести Настю за руку в перший клас!! Я так довго чекала цей день", - зізналася Асмус.

За її словами, через жорсткі зобов'язання вона не змогла прилетіти до Москви. Більш того, вона не змогла перенести зйомки навіть зі штрафами. У підсумку вона була поруч з донькою по FaceTime між зйомками.

Шанувальники Христини поділилися на два табори. Одні відзначили, що Христина шукає відмовки.

"Все це лірика. Ніякі обставини не змінять того факту, що мама не була поруч з донькою 1 вересня», «це одна з найважливіших подій в житті дитини і батьків. А живете ви 1 раз. І той, заради кого ви живете, залишився без вас в найголовніший день в житті", "так треба було все кинути і приїхати!",- пишуть люди.

Інші ж підтримали свого кумира у важкий момент.

"Ваш пост за душу", " вітаю вас, вашу дочку і Гаріка зі святом!", "Не засмучуєтеся! У вас ще 10 разів буде можливість така», - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Христина Асмус в ліжку вразила розміром своїх малинок:"як же сумує за Гаріком".

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