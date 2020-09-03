В пятницу, 4 сентября, погода в Украине начнет меняться

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что жара начнет потихоньку уходить из областей Украины. Температура до +34 градусов сохранится только на востоке и юго-востоке страны. При этом в западных и северных регионах скачок температуры вниз будет особенно заметным: там столбики термометров опустятся до +18…+23 градусов.

В центральной части страны ситуация будет неоднозначной. Так, на Винничине будет довольно прохладно, а вот в Днепре и районах пока сохранится летнее тепло.

Незначительное падение температуры ожидается и на юге, за исключением Запорожья, где все еще будет жарко.

Дождь возможен местами в северных и центральных областях, а также на Одесчине и в Крыму. На западе и востоке при этом будет сухо.

В Киеве 4 сентября жара резко спадет до комфортных +20…+22 градусов. Кроме того, в столице ожидается дождь.

До этого мы писали о том, что осень удивит погодными испытаниями простых украинцев. Свежий прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, погода в Украине будет теплой лишь в начале сентября, после чего начнутся температурные качели.

Как прогнозирует Леонид Горбань, во второй половине октября температура на большей части территории, кроме юга, опустится до -2...-4 мороза. Более того, в октябре, вероятно, пойдет первый снег.

Напомним, осень покажет характер, похолодание и грозовые дожди накроют Украину: где ждать погодного удара.

Как сообщала Politeka, погода разорвет Украину дождями и жарой под +40, новый прогноз.

Также Politeka писала, что осень атакует украинцев с новой силой, каким регионам не повезет: "дожди, снег и...".