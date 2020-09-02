Украинцы могут пока наслаждаться последними теплыми днями

Такой прогноз в своем Facebook обнародовала известный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, завтра, 3 сентября, в Украине будет "кисло-сладкая" погода с осадками и жарой.

В восточных, южных и центральных областях Диденко прогнозирует жару от 30 до 36 градусов.

Что касается осадков, то к изменению погодных условий стоит подготовиться жителям западных регионов, Винницкой и Житомирской областей.

"На Севере уже будет кусаться меньше, +26..+ 29 градусов, разве на Сумщине еще попечет. А вот на Западе воздух явно свежее, ожидается +20+26 градусов, а утром, вечером вообще будет повевать более теплыми флисами, плащами и даже тоненькими пуховичками. Дожди возможны местами в западных областях, вечером влага дойдет до Житомирщины и Винницкой области", - продолжила синоптик в своем Facebook.

В других регионах, как прогнозирует Наталья Диденко, будет сухо и без осадков. В Киеве завтра, 3 сентября, осадки маловероятны.

"А вот жара немного осядет, максимально в столице ожидается +27, +28 градусов. В пятницу жара из Киева сбежит, поджав цветастую юбку", - резюмировала авторитетный синоптик.

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По словам Леонида Горбаня, погода в Украине будет теплой лишь в начале сентября, после чего начнутся температурные качели.

В начале сентября температура будет подниматься до +27, а в середине месяца столбики термометров будут на отметке в +20 днем, а ночью - до +4.

Сентябрь будет очень дождливым месяцем, а уже в октябре, вероятно, пойдет первый снег.

А ноябрь запомнится украинцам относительно теплой погодой и осадками в виде дождей и снега.

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