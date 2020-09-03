Погода в Украине 3 сентября потреплет нервы гражданам, вместо тепла их ждут дожди и не только



Так, на западной части страны повезет лишь «избранным» - жителям Львовской и Волынской области. Остальных ждут грозовые дожди, что спровоцирует похолодание до 21-23 градусов по Цельсию. Ночью же на улице ожидается от 11 до 13 градусов, передает Politeka.

Жителям северных областей стоит ожидать солнце и небольшой облачности. Здесь ожидается от 27 до 29 градусов, которые ночью сменяя комфортные 17-19 тепла.

В центральных регионах дожди накроют Винницкую область, из-за чего там будет 25-27 со знаком «плюс». На остальной части региона будет очень жарко: от 32 до 34 градусов по Цельсию. Солнце и жару в ночное время суток сменят 17-19 градусов по Цельсию.

На юге сегодня ожидается от 33 до 35 градусов по Цельсию, а вот ночью столбик термометра покажет от 17 до 19 тепла. Местами возможна небольшая облачность.

На востоке страны сегодня будет невероятная жара и никаких дождей. Столбик термометра прогреется до 33-35 градусов со знаком «плюс», а вот ночью похолодает до 16-19 по Цельсию.

В Киеве и области синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют жару, около 28-30 тепла. Ночью ожидается от 16 до 18 по Цельсию.

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