Осень удивит погодными испытаниями простых украинцев

Свежий прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передают Вести.

По его словам, погода в Украине будет теплой лишь в начале сентября, после чего начнутся температурные качели.

"Более того, это будет очень дождливый месяц: количество осадков составит на севере и в центре — 45–55 мм, на юге страны — 18–22 мм, а на востоке — 25–32 мм", - предупреждает Горбань о погоде в сентябре.

В начале сентября температура будет подниматься до +27, а в середине месяца столбики термометров будут на отметке в +20 днем, а ночью - до +4.

В октябре осадков станет меньше. Температура на севере и в центре Украины до середины месяца будет колебаться от самой низкой ночью до +5, и до самой высокой днем в +18 градусов.

Однако, как прогнозирует Леонид Горбань, во второй половине октября температура на большей части территории, кроме юга, опустится до -2...-4 мороза. Более того, в октябре, вероятно, пойдет первый снег.

А ноябрь запомнится украинцам относительно теплой погодой, и осадками в виде дождей и снега. Подытоживая Лениод Горбань предупредил, что зима может быть как аномально теплой, как это было в этом году, так и умеренно холодной. По крайней мере, начало будет довольно мягким.

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По прогнозу Натальи Диденко, 2 сентября в большинстве украинских регионов будет жарко и без осадков.

Что касается западных регионов, то там столбики термометров опустятся до +28 градусов днем. В западных областях в среду ожидается +22+28 градусов. Дождей практически не ожидается, лишь на Волыни, Ровенщине и вблизи Карпат какие-то местные осадки.

В Киеве также ожидается теплая погода и без осадков.

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