Украинцы массово будут получать денежную помощь на карточки государственного ПриватБанка

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

Речь идет о выплате единоразовой помощи (около 5 тысяч гривен) молодым родителям после рождения ребенка.

Так, государственный ПриватБанк начал выдачу банковских карт украинцам, на которую будет приходить единоразовая денежная помощь.

"Главной особенностью данной карты является то, что ее можно открыть в течение года с даты рождения ребенка и средства можно использовать еще в течение года с момента их зачисления путем приобретения детских товаров (средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки, детская одежда и обувь; детское питание, детская посуда и детские игрушки; текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла) и товаров для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые) в учреждениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор", - подчеркнули в пресс-службе профильного ведомства.

Пока ПриватБанк хвастается запуском пилотных проектов, украинцы продолжают жаловаться на работу банка.

Так, одна из клиенток рассказала, что не может добиться от ПриватБанка возврата личных средств после отмены авиарейса.

Она отметила, что заполнила заявку на возврат средств еще в апреле, но ПриватБанк "кормит ее завтраками".

"Я уже устала бороться с этим нечестным банком.С каждым разом появляется желание прекратить пользоваться услугами банка.Это уже невозможно, на каждом шагу пытаются надурить, да ещё и путаются в своём вранье", - продолжила клиентка в своем отзыве.

Подытоживая, она добавила, что по вине ПриватБанка, который не возвращает ей деньги, она вынуждена голодать.

"И я сейчас вынуждена из-за ПриватБанка голодать, ну спасибо вам, ребята. Почему многим уже вернули, а я намерена слушать обещания? Задолбали! Заберу деньги и прекращу пользоваться вашими услугами", - резюмировала клиентка на портале Минфин.

"Взяли вопрос в работу. Дополнительно сообщим результат", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка.

Напомнить, ПриватБанк блокирует счета, украинцы остались без отпускных.

Как сообщала Politeka, счета блокируются после перевода денег, в Приватбанке ошарашили решением.

Также Politeka писала, что ПриватБанк оставил украинцев без денег, в работе терминалов сбой.