Звезды на публике появляются в самых роскошных и дорогих нарядах, однако в реальной жизни одеваются совсем иначе

Тина Кароль предпочитает комфорт, Настя Каменских любит спортивную одежду, а Анжелина Джоли стильные и лаконичные образы в стиле минимализм. Причем всех знаменитостей объединяет одно – любовь к джинсовой одежде. Джинсовые куртки, шорты и стильные джинсы – все это есть в гардеробе в каждой из них. В целом артистки знают, как выглядеть в джинсах моложе двадцатилетних моделей:

Широкие джинсы с карманами комфортны и многофункциональны. А джинсы-клеш очень удобны в дождливую погоду, когда ткань заметно оседает и мешает двигаться. Ранее Тина Кароль устраивала фотосессии в классических джинсах с ровным швом, а вот Дженнифер Энистон является любительницей джинсов с широкой голенью, это уже неизменный атрибут ее гардероба еще с 90-х годов.

Настя Каменских предпочитает нечто среднее между классическими джинсами и джинсами-бойфрендами. Впрочем, Моника Белуччи также любит данную модель без высокой посадки и лишних украшений или потертостей.

Вот уже который сезон подряд скинни не выходят из моды и 2020 не был исключением. Вероятно, благодаря тому, что облегающая модель выгодно подчеркивает изгибы тела, звезды также предпочитают данные модели.

Чаще всего в них можно заметить Анджелину Джоли, Монику Белуччи и Ани Лорак. Звезды имеют довольно стройную комплекцию и выглядят гораздо моложе своих лет, благодаря удачным образам артистки всегда выглядят, словно им едва исполнилось 30.

Джинсы бойфренды с широкой штаниной и высокой посадкой Тина Кароль носила в молодости, еще до рождения сына певица предпочитала молодежный и бунтарский стиль. Настя Каменских появляется в джинсах подобного кроя на прогулках, а Ани Лорак лишь в профессиональных фотосессиях.

Этим летом полюбившиеся всем нам рваные джинсы (джинсы свободного кроя с декоративными дырками и потертостями) можно было заметить едва ли не у каждой звезды.



К примеру Анастасия Волочкова носит их постоянно, даже в зимний период. Дженнифер Энистон предпочитает уличный стиль, поэтому у нее много таких моделей, а Ани Лорак надевает данную модель очень часто перед тем, как отправиться в студию звукозаписи.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

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