Известная российская ведущая Ксения Собчак поделилась ярким летним фото и рассказала о планах на учебу своего сына

Как известно, ведущая воспитывает трехлетнего Платона – сына от предыдущего брака с Максимом Виторганом. Мальчику пока рано идти в школу, однако мать уже вовсю задумывается о его образовании.

«Я очень серьезно отношусь к образованию, поэтому мучаюсь страшно по поводу школы. К сожалению, я не сторонник платного «рублевского» образования из-за атмосферы ,которая очень часто там складывается. Вот это все «кто на чем приехал» и «кем у тебя папа работает» как-то не кажется мне здоровым», - написала Собчак в своем Инстаграм.

Она рассказала, что уже сейчас присматривает подходящую школу для своего сына и попросила своих подписчиков помочь советами. Кроме того, ведущая поздравила всех с Днем знаний.

Собчак также поделилась совместной фотографией с отдыха с любимым сыном. На ней ведущая стоит в море в купальнике, а Платон высоко подпрыгивает в воде, заставляя ее слегка отшатнуться назад. Забавный кадр выглядит очень непринужденно.

Поклонники Собчак тут же отреагировали на ее пост и начали советовать ей подходящие школы для сына.

Ранее мы писали, что Собчак заподозрили в беременности. В Инстаграм ее мужа, режиссера Константина Богомолова появилось фото с презентации его сериала «Хороший человек» со старшим сыном Михаила Ефремова Никитой в главной роли. На фото Константин стоял в обнимку со счастливой женой и актерами, сыгравшими в сериале.

Особое внимание поклонников привлекло платье Ксении, которое она выбрала для мероприятия. Платье свободного кроя свободно сидело на ведущей, что стало поводом для домыслов.

«Ксюха опять беременна? ВАУ!», «Мальчик будет у вас», - написали поклонники в комментариях.

Напомним, Собчак в платье-балахоне не смогла скрыть животик, Богомолов светится от счастья.

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак "потеряла" лифчик по дороге к Богомолову.

Также Politeka писала, что Собчак рассказала, чем закончатся режимы Лукашенко и Путина.