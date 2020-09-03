51-летняя певица Дженнифер Лопес покрасовалась подтянутым телом на пляже

Фото полуобнаженной американской звезды появился в социальной сети "Инстаграм" и взволновал пользователей, пишет Politeka.net. На этот раз папарацци сняли знаменитость, когда она отдыхала на пляже. Судя по снимку, в тот момент Дженнифер готовилась плавать и собирала волосы в пучок. Ее запечатлели со спины, однако красотку можно узнать по загорелой фигуре и купальнику, в котором она засветилась ранее. С такого ракурса можно заметить упругие ягодицы и мускулистые бедра артистки, которые потрясающе выглядят, несмотря на возраст.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от внешнего вида Дженнифер Лопе и оставили много восхищенных комментариев:

"Дженнифер Лопес на отдыхе 🌴 вот это фигура 👍"; "Блин, вот результаты труда видно. А я сижу и ничего не делаю, хочется тоже хорошо выглядеть.😂"; "🔥 шикарная женщина, восхищаюсь ею😍"; "Тысячи женщин ее возраста сейчас на пляжах и они далеко не так выглядят. Молодец 👏"; "Из зала не вылезает"; "Классная и харизматичная! Восхищаюсь!🔥🔥🔥"; "Какая крутая, восхищаюсь харизмой и трудолюбием, часы в зале👍"; "J lo шикарная ❤️❤️❤️ самая красивая женщина"; "50 лет, огонь".

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