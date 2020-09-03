Верховная Рада одобрила переход на электронные трудовые книжки, который позволит автоматически начислять пенсии украинцам

Как сообщает Politeka.net, 2 сентября народные депутаты приняли соответствующий законопроект в первом чтении, его поддержали 283-мя голосами. Такая информация появилась на официальном сайте парламента.

Инициатива предусматривает внесение поправок в ряд законодательных актов об учете трудовой деятельности работников. Проект предлагает постепенно отказаться от традиционных трудовых книжек в пользу электронного учета. По мнению авторов, нововведения позволят сократить расходы на ведение бумажной документации, упростят доступ к инфрмации (в частности, о стаже), а также устранят риск потери, повреждения или фальсификации документа.

Кроме того, данные о квалификации и образовании украинцев смогут использовать для эффективного поиска работы на рынке труда и подготовки кадров. Реестр поручат вести Пенсионному фонду - у него будет пять лет с момента вступления закона в силу, чтобы внести недостающие сведения о работниках - после этого трудовые книжки намерены выдать владельцам под подпись.

С введением электронных трудовых в Украине появятся условия для внедрения новой системы, которая будет автоматически назначать пенсионные и социальные выплаты. Предполагается, что украинцам не нужно будет лично обращаться к госструктурам, но при желании они смогут отсрочить свой выход на пенсию. Более того, если граждане перенесут пенсию ради дальнейшей работы, размер выплат в итоге повысится на 0,5-0,75%. Если же в системе не будет информации о страховом стаже, необходимой для пенсии по возрасту, Пенсионный фонд будет запрашивать ее у работника.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить

Также Politeka писала, что новую пенсию с 1 сентября получат не все