Национальный банк Украины начал разработку новых банкнот и монет

К обсуждению дизайна новых денег пригласили объединение людей с инвалидностью. Об этом во время брифинга сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Отмечается, что в этом году НБУ ввел в обращение новые 200 грн. и монету 10 грн., чем завершим формирование нынешнего модельного ряда.

По словам Зайвенко, после этого Нацбанк приступил к разработке новых банкнот и монет.

«Учитывая то, что есть нарекания от населения, мы создали рабочую группу, в которую входят специалисты НБУ и банкнотно-монетного двора, а также привлекли представителей комитета защиты прав лиц с инвалидностью и союза людей с особыми потребностями», — подчеркнул он.

Кроме того, участие в разработке дизайна принимали специалисты из института истории, а также эксперты по геральдике.

Директор департамента НБУ отметил, что при разработке дизайна нынешних монет Нацбанк среди прочего принималт во внимание их стоимость.

«Стоимость изготовления монеты не должна быть выше, чем номинал. Если взять старую монету, изготовленную из алюминиевой бронзы, ее себестоимость в несколько раз превышает номинальную», — подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что украинцы недовольны обновленными деньгами и требуют от НБУ прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

Соответствующее условие содержит петиция, которая появилась на сайте президента.

В обращении отмечается, что монеты только создают дополнительные неудобства и "являются толчком к инфляции и обесценивания денег".

В НБУ оправдались за чеканку новых монет и заявили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, а также имеют различные изображения выдающихся украинцев.

Кроме того, главным аргументом для перехода на монеты является экономическая выгодность.

Напомним, монеты номиналом одна и две гривны появились в обращении еще в 2018 года. В 2019 украинцы начали пользоваться монетой номиналом 5 гривен, а 3 июня 2020 года в обращении появилась монета номиналом десять гривен.

Напомним также, что монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривны старых образцов (до 2003 года) перестают быть средством платежа с 1 октября 2020 года.

Кроме того, НБУ решил активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

Напомним, распоряжение Нацбанка о кредитах вступило в силу, какие изменения коснутся украинцев: "Теперь все банки..."

Как сообщала Politeka, важное распоряжение Нацбанка о наличке вступило в силу, что изменится для украинцев: "С 1 сентября все банки..."

Также Politeka писала, что сенсация с украинскими деньгами, таких находок не было уже сто лет: "Должны быть переданы..."