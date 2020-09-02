Популярная украинская певица Настя Каменских с лучезарной улыбкой на лице поделилась новым фото подросших малышей
Звезда опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Не так давно собачка Насти по кличке Мими стала мамой, подарив Каменских и Потапу сразу пятерых белоснежных щенков. Время идет и малыши потихоньку подрастают, а Настя не забывает делиться с поклонниками свежими кадрами с прелестными созданиями.
На новом фото Настя в белой рубашке держит в руках всех щенков сразу. Малыши выглядят слегка заспанными, а вот сама певица так и светится от счастья. По фото можно заметить, что для такого домашнего снимка Каменских не стала утруждать себя макияжем.
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«Эти маленькие щенки такие милые», - подписала фото звезда.
Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.
«Кучерявые все в мамку», «Букет милых щеночков», «Какие они уже большие», «На одном фото так много милашек», «Какие сладкие булочки», «Кучерявое счастье», - пишут люди.
До этого мы писали, что Каменских опубликовала фото, позируя в расстегнутой рубашке. Настя стояла, вероятно, дома, наведя на себя камеру. Звезда распахнула белоснежную рубашку, сверкнув самым интимным.
Красотка засветила лифчик от купальника с кокетливым узелком посередине, натянувшемся на груди.
Напомним, игривая Каменских специально распахнула рубашечку и сверкнула самым сокровенным.
Как сообщала Politeka, Настя Каменских в ванной ошеломила соблазнительным видом: "Я бы спинку потер".
Также Politeka писала, что домашняя Каменских похвасталась своими повзрослевшими детками: "Лимит милоты превышен!".