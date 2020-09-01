Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала своих повзрослевших малышей

Как известно, около месяца назад Настя поделилась радостной новостью - у ее домашней любимицы Мими родились щенята, которых певица ждала очень давно. Теперь звезда доволньо часто показывает малышей у себя в разделе Стори на странице в Инстаграм. И этот раз не стал исключением.

Счастливая Каменских в домашнем виде без макияжа потискала малышей перед камерой и зацеловала щенков с довольным выражением лица. При этом после артистка также показала и собачку Мими, сидящую рядом и отдыхающую со щенятами. Отметим, певица была очень рада пополнению, поэтому уделяет немало времени своей воспитаннице и ее деткам.

Также до этого Настя восхитилась крохами, ползающими на постели и показала саму собачку Мими.

Вот как реагировали поклонники ранее:

«Оуууу мило ❤️», «Вау😍🔥🔥🔥», «Які вони мімімішні❤» Красотуля в розовом🙌💟💟💟», «Діток ще планируете?», «Очень натурально) Настя как всегда топ», «I love you 💞❤️», «Насть красотка», «❤️Это невыносимо сладко! Too cute 😂», «Утютю який маленький», «І я хочу такого милого песика для свого сина, Настюша подаруй нам одного пожалуста)🤗🙏🙏🙏💘».

Каждый день Настя делится в разделе Стори в Инстаграм кадрами из тренировок и рассказывает, как питается, а также, какими делами занимается дома. Несколько часов назад звезда снова отправилась на отдых, но даже это не стало препятствием для того, чтобы отправиться ранним утром на пробежку.

Также она поделилась в Инстаграм кадром, на котором позировала на пляже в спортивном костюме собственного дизайна из специальной ткани. Волосы звезда завязала в низкий пучок, а на лице ее отсутствовал привычный макияж. При этом Настя выглядела ухоженно и свежо. В последнее время в сети растространилиь слухи о беременности звезды, поэтому она всячески показывает свою фигуру, чтобы опровергнуть заявления фанатов:

«Happy summer weekend morning 😘☀️Желаю, чтобы последние денечки этого лета были для вас самыми сладкими и незабываемыми 🥰 Рассказывайте, какие у вас планы на выходные? ☺️», - написала Настя.

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