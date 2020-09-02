Экс-солистка популярной российской группы "Серебро" Катя Кищук впечатлила пышными формами на фоне берез
Певица, которая сейчас выступает сольно под именем KATERINA, поделилась новыми чувственными снимками со своими подписчиками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото 26-летняя звезда позирует под открытым небом среди тонких берез в спортивном наряде. На ней оригинальная ветровка только с одним рукавом, короткие спортивные шортики и высокие гольфы.
На первом фото певица продемонстрировала свое мастерство обращения с гимнастической лентой.
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На втором же фото Екатерина томно облокотилась на березку, засветив свои пышные ягодицы в коротких шортах.
Ее поклонники бурно отреагировали на дерзкие фото.
«блин красотень», «Очень русское фото: берёзы, гимнастика», «Вау как красиво», «сразу видно русская православная девушка», «Русская бабёнка Аленушка», «Безумная красота», «Шик, блеск, красота», - пишут люди.
До этого мы писали, что бывшая солистка популярной российской группы «Серебро» Ольга Серябкина попрощалась с летом в соблазнительном образе.
На новых кадрах Серябкина позирует на фоне природы. Певица решила провести последние жаркие деньки в легкой и комфортной одежде. На ней короткое платье в обтяжку с оригинальным вырезом на груди и высоким разрезом с одной стороны на юбке. Эта пикантная деталь добавляет ее образу «перчинки». В таком платье никто не сможет устоять перед фигурой певицы.
Напомним, экс-солистка «Серебро» свела с ума видом в соблазнительном платье: «перед такой фигурой не устоит никто».
Как сообщала Politeka, жгучая экс-солистка «Серебро» порезвилась на траве и смутила всех видом без белья: "Греческая богиня".
Также Politeka писала, что экс-солистка "Серебро" подчеркнула шикарные формы сверкающим купальником.