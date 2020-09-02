Не все рады переезду Меган Маркл и принца Гарри в США из королевского дворца

Об этом пишет издание Сплетник.

Сперва переезд герцогов в роскошный особняк, который расположен в Монтесито, вызвал настоящий ажиотаж среди местных жителей.

Несмотря на то, что Меган Маркл и принц Гарри почти не появляются на публике, тот факт, что они живут в этом городе, сводит горожан с ума. Проблема в том, что журналисты объявили охоту на герцогов, и подключили для этого "тяжелую артиллерию" - дроны и вертолеты.

Местные жители негодуют, ведь они отдали миллионы долларов, рассчитывая на спокойную жизнь в Монтесито.

Горожане требуют, чтобы журналисты прекратили здесь работать, потому что они нарушают неприкосновенность их частной жизни, что очень их раздражает.



Но ситуацию может усугубить окончание карантина, когда Меган Маркл и принц Гарри станут чаще появляться на публике, привлекая еще больше к себе интерес со стороны СМИ.

Ранее мы рассказывали, как Кейт Миддлтон огорчила Меган Маркл.

Впервые Меган Маркл познакомилась с членами королевской семьи в ноябре 2016 года. Но тогда звезду Голливуда представили лишь старшему сыну принцессы Дианы. В этот вечер на встречу должна была прийти и Кейт Миддлтон.

Будущая супруга принца Гарри, как утверждают королевские биографы, огорчилась из-за того, что ей не удалось познакомиться с Кейт Миддлтон.

Дело в том, что герцогиня Кембриджская попросту проигнорировала запланированную встречу и осталась с детьми в своем поместье.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри не угодили американцам, всплыли скандальные детали

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