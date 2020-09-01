Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, пошалила формами в тесном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Квитко позирует в крохотном топе, демонстрируя роскошные формы. Из-за этого кажется, что ее бюст хочет «выпрыгнуть» из наряда. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красотка», «обожаю тебя», «божественная – как всегда», «ты настолько красива, что я теряю дар речи», «ты выглядишь стройной и красиво», «боже, храни тебя господь», «сумасшедший вид», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, позировала в купальнике с огромным вырезом

Так, в одной из групп появилось жаркое видео Анастасии, в котором она позирует возле бассейна. Модель предстала в черном купальнике с большим декольте. Вырез был очень пикантным и груди едва не выпрыгивали из него.

Тонкая черная ткань обтянула стройную талию модели, а поясок подчеркнул ее еще больше.

Откровенный купальный наряд также обладал смелыми вырезами, оголяющими пышные бедра Квитко.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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