Вік над актрисою не владний

40-річна популярна актриса українського походження Ольга Куриленко відкинула уявну скромність і показала себе у всій красі

Всесвітньо відома актриса, яка прославилася після ролі дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя", порадувала численних шанувальників відвертим фото, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кінодіва опублікувала чорно-білий знімок, на якому позує в одних трусах, лежачи на дивані в пів обороту. Вона дивиться в камеру, прикривши груди рукою.

У підписі Ольга побажала всім фанатам гарних вихідних.

У свою чергу фоловери не поскупилися на захоплені компліменти.

"Щось від Одрі Хепберн є на цьому фото👍", "😍😍😍❤️❤️❤️❤️", "гаряча", "Ви дуже красива❤️", - пишуть шанувальники.

Раніше ми розповідали про те, що Ольга поділилася фотографією в білій маєчці. Легка тканина обтягнула невеликі груди зірки, яка була ледь помітна, адже модель виставила перед собою руки. В останніх зірка тримала пістолет, направивши його вперед і ніби цілячись.

Волосся у актриси було зібране, щоб не заважало.

Варто відзначити, що даний кадр був узятий з фільму "Квант милосердя" 2008 року, після виходу якого про зірку заговорив весь світ.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вигнулася у відвертій позі, показавши себе у всій красі: "Ух, гаряче".

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко оголилася на шикарній яхті: "Вогонь".