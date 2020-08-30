Популярна актриса Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, похвалилася веселим відпочинком на морі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала курортне фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Судячи зі знімка, вона вирушила кататися на яхті у вельми відвертому вигляді.

Для морської прогулянки Ольга Куриленко вбралася в просторий халат в різнокольорову смужку, який скріпила поясом на талії. Під нього актриса одягла білу мереживну білизну, яку навіть не намагалася приховати, навпаки, вона розвела руки в сторону, дозволивши одягу розкритися, а ноги задерла на стійку. На фото Куриленко радісно сміється, закинувши голову назад. З такого ракурсу прекрасно видно її бюст і пружні стегна.

"Це недільне відчуття", - підписала емоційний знімок зірка Голлівуду.

Користувачі соціальної мережі в коментарях захопилися зовнішнім виглядом, розкутістю і безтурботністю Ольги Куриленко:

"Я отримав це відчуття, дивлячись на тебе"; "радий, що ти щаслива"; "я б Вам позаздрив, Оля, але ще в юності вирішив для себе ніколи не заздрити людям"; "чудово виглядаєш"; "віднеси мене вітер"; "❤️❤️ дуже красива дівчина від природи ❤️❤️"; "Занадто красива, щоб бути нещасною. насолоджуйся вихідними"; "дивовижна дівчина".

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вигнулася у відвертій позі, показавши себе у всій красі: «Ух, гаряче».

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко оголилася на шикарній яхті: "вогонь».