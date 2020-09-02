Сегодня первого сентября звезды массово поздравляют поклонников с наступлением первого дня осени и Днем Знаний

При этом многие знаменитости по-прежнему находятся на отдыхе или только-только вернулись из них. Артистки успели отдохнуть за границей, побывать в разных курортных зонах и удивили фигурами в бикини. Представляем вашему вниманию топ последних летних фото звезд, удививших фанатов. Вот как артистки оригинальско сказали прощай лету:

Настя Каменских успела несколько раз отдохнуть за лето и впечатлить фанатов фигурой. Многие заподозрили, что Настя похудела не так сильно, как на фото и один из кадров стал тому подтвержеднием. Другие же уверены, что звезда наконец-то забеременнела.

Впервые за долгое время Ани Лорак отправилась в отпуск вместе с дочерью. Звезда не только повеселилась с девочкой в роскошном отеле за границей, но еще и покаталась на серфинг-доске и восхитила фигурой после похудения.

Эффектная блондинка Светлана Лобода взбудоражила образами во время последнего отпуска, куда отправилась несколько дней назад. Стройная артистка весело проводит время со своими друзьями и детьми. Впрочем, последних она не показывает в Инстаграм.

Анна Седокова провела большую часть лета в Майами с будущим мужем. Именно там она получила предложение руки и сердца, встретилась с дочерью Моникой и поддерживала Яниса во время тренировки - мужчина готовился к новому баскетбольному сезону.

Даша Астафьева предпочла преводить себя в порядок дома, поэтому в этом году у нее не так много жарких фото из отпуска. Тем не менее звездная красотка успела поразить кадрами в купальниках, идеально подчеркнувших, как похудела звезда.

Оля Полякова в эффектных бикини устроила битву купальников со звездами. Многие фанаты массово нахваливали звезду за стройное тело мамы двух детей. Ольга не только выглядит моложе своего возраста, но и удивляет нереально упругими формами. Полякову даже подозревали в фотошопе своих снимков, но звезда опровергла сплетни, показав такое же стройное тело в видео.

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова восхищает образами каждый день, а вот пляжные снимки вызывают целую бурю комментариев. Не так давно гимнастка сбросила 8 кг и поразила преображением, поэтому поклонники интересуются секретами красоты у Даши.

Эмили Ратаковски является любительницей активного отдыха, поэтому звезда всегда проводит свободное время на пляже. В этом году модель успела поразить фигурой сразу в нескольких фотосессиях, заявив, что не любит спортзал, ей просто нравится много развлекаться на пляже.

Деми Роуз также, как и Эмили, любит активный отдых, поэтому даже фотосессии для глянца устраивает на пляже. Модель является рекламным представителем известного бренда белья, поэтому не скромничает на съемках. Также Деми отказывается худеть. В этом году она рассказала, что практически все лето провела у моря.

Alyona Alyona поражала в этом году многими образами, в частности и на пляже тоже. После того, как звезда начала участвовать в съемках "Танцев со звездами", она начала активно заниматься и даже заметно похудела. Теперь пользователи следят за успехами рэп-исполнительницы.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

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