У 11-летнего сына звезды "Танців з зірками" Санты Димопулос Даниэля в скором времени появится братик или сестричка

Папой во второй раз станет отец Даниэля, украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула. О своей беременности у себя в Инстаграм рассказала его жена, модель Юлия Джеджула. Она показала округлившийся животик, сообщив поклонникам радостную весть.

«Не прошло и 18 лет, негаданно, нежданно, как я опять готовлюсь стать мамой», - написала модель, сопроводив новость фото, на котором она предстала в черном обтягивающем платье.

Стоит отметить, что бывшая возлюбленная Андрея Джеджулы и мать его сына, Санта Димопулос бурно отреагировала на новость, написав под постом Юлии поздравление.

«Юльчик!!! Поздравляю. Это счастье», - написала звезда "Танців з зірками".

Как известно, сама Санта после отношений с шоуменом еще дважды была замужем. В последнем браке с бизнесменом Игорем Кучеренко у нее родилась дочка София.

Как известно, сейчас экс-солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос участвует в новом сезоне "Танців з зірками". На первом эфире ее пара стала лидером по количеству баллов от жури. По словам Санты, в шоу она пришла, чтобы показать, какой она является на самом деле.

Напомним, что Санта Димопулос сверкнула рельефным телом в объятиях страстного партнера: "Жара".

Как сообщала Politeka, Надежда Мейхер, Аlyona Аlyona, Димопулос и другие звезды, поразившие на "Танцях з зірками": кадры триумфа.

Также Politeka писала, что Санта Димопулос показала, на что способна на паркете: "Глубокая и манящая".