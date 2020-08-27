Только так наш народ можно заставить тщательнее мыть руки и соблюдать масочный режим

Так считает автор новой электронной петиции, опубликованной на сайте Офиса Президента, передает Politeka.net.

"Прошу ввести штраф для тех, кто заразился китайским вирусом. Поскольку только штраф заставит наших людей чаще мыть руки, и надевать маски в людных местах", - говорится в названии петиции.

По информации автора обращения Андрея Макушака, в настоящее время в Украине ежедневно фиксируют около 2000 новых случаев заболевания (к примеру, за последние сутки, 27 августа, Минздрав заявил о 1974 зараженных).

"Наши люди не ценят свою жизнь: переходят улицы на красный свет, превышают скорость, садяться пьяные за руль ... единственное, что их останавливает - это штрафы. Поэтому считаю, что только штраф заставит наших людей чаще мыть руки, и надевать маски в людных местах, меньше контактировать с другими. Причем, чем выше штраф - тем больше людей будет следовать рекомендациям", - объяснил свою позицию автор петиции.

Полученные средства украинец предлагает направлять на бесплатные ПЦР тесты всем желающим, и помощь больным. Медработников и пенсионеров мужчина просит освободить от штрафов.

Тем не менее, пока украинцы остались равнодушны к этой инициативе, и петицию подписало очень маленькое количество человек.

Напомним, 17 марта этого года в силу вступил закон, который вводит штрафы за нарушение режима карантина для граждан в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, для должностных лиц - от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.