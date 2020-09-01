Звезд украинского шоу-бизнеса не всегда можно было назвать примером для подражания

Об этом пишет Politeka.net.

Еще 31 мая для украинских старшеклассников прозвенел последний звонок и они отправились во взрослую жизнь, полную различных испытаний.

Сегодня, в День знаний, некоторые школы вновь распахнут свои двери для новеньких, чтобы дать им толчок для дальнейших свершений.

Поэтому мы решили вспомнить, как украинские звезды выглядели десятки лет назад, когда еще учились в школах и сидели за партами, и сделали для этого соответствующую фотоподборку.

Открывает наш топ Алексей Потапенко, которого все знают как Потапа. В начальных классах он учился в 105 школе в Киеве, а с 5-го класса — в 141-й.

Именно в учебном заведении на Русановке Потап впервые и начал заниматься музыкой. Еще в школе Алексей был высокого роста (сейчас он около 195 см), поскольку в ранние годы увлекался водным поло и даже планировал посвятить свою дальнейшую жизнь спорту.

Вера Брежнева, которая сейчас сводит мужчин с ума, в школе была "гадким утенком". Из-за короткой стрижки и очков одноклассники постоянно ее унижали, из-за чего девушка дралась с девочками из класса.

Также Веру Брежневу дразнили "галушка-лягушка" из-за ее настоящей фамилии и издевательства прекратились после того, как будущая певица сделала лазерную операцию для зрения и записалась на пилатес в тренажерный зал.

Следующий в топе - Виталий Козловский. В первый класс он пошел в далеком 1991 году. Уже с третьего класса он занимался в танцевальном кружке и был участником модерн-балета Жизнь, который в начале нулевых сотрудничал с певицой Русланой.

Еще со школьных времен Виталий Козловский мог похвастаться обильным вниманием со стороны девушек, а одноклассницы его попросту обожали.

Напарница Позитива по "Время и Стекло" Надя Дорофеева уже с самого детства совмещала учебу и увлечения, и одновременно пошла учиться в танцевальную студию и музыкальную школу.

Как сама признавалась звезда, уже в первом классе у нее появился "жених" - Максим Горобец, с которым она впервые поцеловалась.

Но спустя пару лет уже возле доски Надя Дорофеева подралась с Максимом, и через какое-то время он переехал в неизвестном направлении.

По признанию звезды, в школе она хорошо училась, хоть и не была отличницей. Наде Дорофеевой не очень давались точные науки, и не всегда могла совмещать учебу с концертной деятельностью.

Что касается Насти Каменских, то будущая жена Потапа успела даже несколько лет провести в Италии, где она училась по обмену.

В 1994 году Настя пошла в столичную школу №56. Ранее певица признавалась, что у нее были проблемы с изучением украинского языка, литературы и истории, поэтому она прогуливала эти уроки.

До шестого класса Настя Каменских хорошо училась, а потом решила подделать табель успеваемости. Ее обман быстро раскрыли и девушку даже хотели исключить из учебного заведения, но ее спасло, что она уже тогда выступала и была гордостью своей школы.

Украинская звезда Тина Кароль еще застала времена, когда школьников заставляли носить одинаковую форму. На уроки, как признается певица, она ходила с белыми бантами, в платье с передничком и гольфах до колена.

Сама же Тина Кароль поддерживает введение школьных форм, ведь это позволяет малышам ощущать смену обстановки.

"Я за школьную форму. Веня мой в Англии идет в школу в школьной форме. У каждой школы есть своя форма, свой герб, флаг, какая-то своя песня. Он оделся, идет, он чувствует, что изменилась домашняя обстановка на школьную. То есть – собранность, концентрированность", – говорится в подписи к раритетному снимку Тины Кароль.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

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