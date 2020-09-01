Погода в Украине 1 сентября приятно удивит большинство граждан, однако часть страны накроют грозовые дожди

Так, западные регионы после незначительной "передышки" накроют грозовые дожди и похолодание. Днем воздух прогреется лишь до 24-26 градусов, а ночью и вовсе опустится до 13-16 тепла, передает Politeka.

На севере Украины будет очень жарко – от 30 до 32 градусов по Цельсию. Вместо дождей будет солнце, местами тучи. Ночью похолодает до 16-19 со знаком «плюс».

Еще жарче будет в центральных регионах, где воздух прогреется до 32-34 тепла, а ночью похолодает до 16-18 по Цельсию. Будет солнечно, местами локальная облачность.

В прибрежных районах ожидается потепление до 30-35 градусов по Цельсию, а вот ночью будет около 19-22 градусов. Без дождей.

Украинцев на востоке страны сегодня ждут адские 33-35 градуса тепла, которые ночью сменят 14-16 по Цельсию. Вместо дождей ожидается локальная облачность.

Жителей Киева и области первый день осени порадует жаркими 29-31 тепла, а ночью похолодает до 14-16 градусов со знаком «плюс».

Помимо этого, утверждают синоптики, местами будут шквалы до 15-20 м/с. В большинстве областей будет повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, украинцев предупредили о смене погоды, кого ждет резкое похолодание: точный прогноз.

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