Синоптик сообщила о погоде в Украине в последний день лета
31 августа по всей Украине прогнозируется солнечная и довольно жаркая погода с температурой воздуха + 30 + 35 градусов.
Об этом рассказала известный метеоролог Наталья Диденко у себя в Фейсбук, передает Politeka.net
«Поэтому благодарим и в очередной раз удивляемся, какое же оно разумное и хорошее наше лето», - обратила внимание синоптик.
Даже в западных областях, по словам Диденко, в последний день лета будет стоять жаркая и сухая погода с температурой +28 +29 градусов. Однако она предупредила, что 1 сентября, на Украину начнет надвигаться атмосферный фронт.
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"В Украине погода будет везде жаркая и сухая, 1 сентября дожди ожидаются лишь в западных областях, в большинстве областей - без осадков", - рассказала Диденко.
В Киеве 31 августа также сухо и жарко, до +32 градусов.
«1 сентября в столице предполагается замечательная погода - дождя не будет, а жара ослабеет до +27, +28 градусов», - добавила синоптик.
До этого мы сообщали, что другие метеорологи утверждали, что в последние дни лета в южных, восточных, а также большинстве центральных областей и Крыму будет повышенный уровень пожарной опасности.
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