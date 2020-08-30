Лето порадует в последний день

Синоптик сообщила о погоде в Украине в последний день лета

31 августа по всей Украине прогнозируется солнечная и довольно жаркая погода с температурой воздуха + 30 + 35 градусов.

Об этом рассказала известный метеоролог Наталья Диденко у себя в Фейсбук, передает Politeka.net

«Поэтому благодарим и в очередной раз удивляемся, какое же оно разумное и хорошее наше лето», - обратила внимание синоптик.

Даже в западных областях, по словам Диденко, в последний день лета будет стоять жаркая и сухая погода с температурой +28 +29 градусов. Однако она предупредила, что 1 сентября, на Украину начнет надвигаться атмосферный фронт.

"В Украине погода будет везде жаркая и сухая, 1 сентября дожди ожидаются лишь в западных областях, в большинстве областей - без осадков", - рассказала Диденко.

В Киеве 31 августа также сухо и жарко, до +32 градусов.

«1 сентября в столице предполагается замечательная погода - дождя не будет, а жара ослабеет до +27, +28 градусов», - добавила синоптик.

До этого мы сообщали, что другие метеорологи утверждали, что в последние дни лета в южных, восточных, а также большинстве центральных областей и Крыму будет повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, украинцев предупредили о смене погоды, кого ждет резкое похолодание: точный прогноз.

Как сообщала Politeka, на Киев обрушился потоп, видео стихии: "Подтопленные дома, забитые ливневки".

Также Politeka писала, что лето добьет Украину погодными качелями, какие области в зоне риска