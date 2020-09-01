Звезды всегда стремятся к идеалу, но при этом некоторые из них решаются принять себя со всеми недостатками 

Красотки являются кумирами миллионов, возможно, именно благодаря своим "изюминкам", сообщает Politeka.net. Давайте познакомься со звездами, которые принимают себя со всеми недостатками. 

Известная светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян стала кумиром миллионов женщин, которые стремятся на нее походить. Однако у звезды есть проблема со здоровьем, которая проявляется шелушениями на коже.

Это псориаз, который диагностировали у знаменитости около десяти лет назад. Звезде пришлось смириться со своим недостатком.

Last night, Kim Kardashian West shared photos of her #psoriasis on her Instagram story and we think it's great that she'...

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Gepostet von Psoriasis Association am Dienstag, 12. Februar 2019

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак не стесняется собственной внешности и частенько выкладывает фото без макияжа. Звезда призналась, что не обращает внимание на хейтеров и никогда не прячет своего лица. 

«Да, внешность никогда не помогала, но и не мешала мне добиваться своего, да и с мужским вниманием проблем никогда не было, скорее, наоборот. Ведь сексуальная привлекательность - это про энергию, а не размер губ», - отметила Ксения.

Ксения Собчак приняла решение покинуть Россию http://www.glamour.ru/celebrity/news/1141557/

Gepostet von Glamour Russia am Montag, 16. März 2015

Певица Лолита давно считается женщиной без комплексов. Звезда никогда не стеснялась своей фигуры и позволяла при набранных кило надевать облегающие костюмы. Однако, стоит отметить, что после расставания с мужем она похудела на 14 килограммов. 

Gepostet von Med Sefer am Dienstag, 1. August 2017

Модель плюс-сайз Эшли Грэм уже давно не стесняется своих пышных форм, благодаря которым и получила огромную популярность. Звезда рассказала, что любит свое тело со всеми изъянами, складками, целлюлитом и лишними килограммами. 

Gepostet von GlamWish am Montag, 5. August 2019

Модель Пэрис Хилтон не раз попадала в рейтинги самых сексуальных знаменитостей, хотя всем известно, что у звезды есть довольно заметный недостаток - нависшее веко, но звезду это не смущает. 

Gepostet von CBCDrama am Freitag, 17. Februar 2017

Напомним, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто

А еще Politeka писала, что роскошная Пэрис Хилтон разделась, понежившись на ковре из цветов

Также Politeka сообщала, что распутная Пэрис Хилтон в мини-бикини "оседлала" целую планету