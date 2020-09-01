В этом месяце украинцев ждет повышение минималки и пенсий, изменение порядка въезда в соседнюю страну, начало учебного года и ряд других изменений

Многие изменения вступят в силу уже с 1 сентября.

В частности, украинцев ждет повышение минимальной зарплаты. Она вырастет на 5,86% и составит 5 тысяч гривен. В дальнейшем минималка также будет повышаться 1 января и 1 июля 2021 года и достигнет суммы в 6,5 тысячи гривен.

В сентябре также ожидается незначительное увеличение пенсий. Оно будет связано с повышением минималки и затронет не всех пенсионеров. Так, в эфире телеканала «Украина 24» советник министра социальной политики Николай Шамбир рассказал, что около 1,5 миллиона украинцев в возрасте 65 лет, получающих минимальную пенсию, могут рассчитывать на ее увеличение. При этом он отметил, что сумма будет незначительной.

Также с 1 сентября вырастут зарплаты отдельной категории украинцев. Речь идет о медиках вторичной и третичной медицинской помощи, в том числе и работниках экстренной помощи. Повышение зарплат для них планируется в размере от 25% минимальной заработной платы и до 70% должностного оклада в зависимости от должности.

Кроме того, с 1 сентября вступают в силу новые правила въезда украинцев в Беларусь. Теперь для того, чтобы попасть в соседнюю страну украинцам будут нужны загранпаспорта.

Украинцев ждет и ряд других изменений. Так, с 1 сентября Верховная Рада возобновит свою работу после летних каникул, а НБУ усилит защиту клиентов банков, заставив финансовые учреждения указывать более подробную и правдивую информацию о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках на своих сайтах и в рекламе.

Еще одно важное событие, которое ждет страну 1 сентября – начало нового учебного года, которое в этом году будет не таким, как обычно, из-за эпидемии китайского вируса. Так, школы не будут работать в городах и районах, попавших в «красную» зону эпидемической опасности. В остальных районах школы смогут работать, но только при условии соблюдения правил карантина.

Напомним, новую пенсию с 1 сентября получат не все: выяснилось, кого оставили без долгожданного повышения.

Как сообщала Politeka, урезание зарплат после громкого повышения минималки, в Кабмине предупредили.

Также Politeka писала, что Кабмин приготовил украинцам новые выплаты, как и где получить деньги.