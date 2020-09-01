Звезды прибегают к фонограммам, чем могут разочаровать своих преданных поклонников

К сожалению, петь вживую - это сложный процесс и некоторым артистам из-за плотного графика, приходится беречь связки, поэтому они выступают под "фанеру", сообщает Politeka.net.

Давайте вспомним знаменитостей, которые опозорились своим исполнением под фонограмму.

Филипп Киркоров очень энергичный на сцене и ни раз попадал в конфузы из-за пения под фанеру. Артист выходит в зал, танцует, а в его голосе совершенно не слышатся изменений. Правда, говорят, что певец прибегает к фонограмме только во второй части концерта, а первую - поет вживую.

Алла Пугачева, хоть и является примадонной российской эстрады, все-таки попадалась на использовании фонограммы. Бывало так, что запись песни не включали, а техника плохо срабатывала. Однако артистка никогда не терялась и шутила по данному поводу.

София Ротару поет под фанеру. Об этом еще при жизни заявил певец Иосиф Кобзон, который восхитился талантом звезды имитировать свои песни под записи. По его словам, всегда очень сложно понять, где певица поет самостоятельно, а где просто открывает рот.

Артистка Ольга Бузова не обладает сильными вокальными данными, но это не мешает ей давать концерты. Кроме того, артистка поет под фонограмму, что уже ни раз было доказано в сети. Только поклонников творчества звезды, это нисколько не отталкивает.

Кристина Орбакайте также использует фонограмму, ведь ее певческие данные далеко не самые лучшие. Звезда не теряется, когда случаются курьезы с выключением "фанеры" и также отшучивается, как ее мама, Пугачева.

Певец Валерий Меладзе вместе с Николаем Басковым тоже использовали фанеру, опозорившись перед зрителями. "Натуральный блондин" опустил микрофон до груди, а его коллега забыл исполнить свою партию.

Напомним, что Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".

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