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Раскрыты новые правила для студентов и школьников в условиях адаптивного карантина

Об этом пишет Новое Время.

Обучение для студентов старших курсов в украинских вузах начнется с 1 сентября, а для первокурсников бакалавриата и магистратуры — с 15 сентября.

Однако, как утверждал и.о. главы Минобразования Сергей Шкарлет, эта дата может поменяться.

«Но учреждение высшего образования может принять [собственное решение о начале обучения — прим. ред.] с любой [даты]», — заявлял он ранее.

Если вузы находятся в красной зоне, то посещение учебных заведений под строгим запретом. Поэтому в таких регионах обучение будет проходить в дистанционном режиме.

В университетах и других высших учебных заведениях, которые попадают в оранжевые карантинные зоны, занятия проводить разрешено, но с некоторыми ограничениями:

педагоги должны быть в защитных щитках

в каждой группе не более 20 человек

Также учебные заведения должны придерживаться рекомендаций, которые были опубликованы МОЗ еще 22 августа:

вход и перемещение по учебным заведениям - только в средствах защиты, а на занятиях можно находится без масок;

опрос учеников/студентов о самочувствии перед началом занятий;

группа уходит на самоизоляцию, если у одного человека подтвердится диагноз;

занятия группы должны проводится в одной аудитории на протяжении дня;

проветривание помещения после каждого занятия и обеспечение учебных заведений антисептиками.

Серьезные ограничения затронут и студентские общежития. Главное правило, как утверждают в МОЗ, — все, кто находится в общежитии, обязаны носить защитные маски либо респираторы вне комнат и пользоваться антисептиками на входе.

Жителям и сотрудникам общежитий должны проводить температурный скрининг, и к работе не будут допускать людей, у которых температура выше 37,2 градусов.

Что касается школ, то их переведут на смешанный тип обучения. Как предупреждал глава МОЗ Максим Степанов, решение о переходе школ к смешанной форме обучения с 1 сентября будет приниматься непосредственно руководством учреждения.

Обучение в школе прекратится, и оно перейдет на дистанционное только, если регион будет находится в красной зоне.

Не исключено, что некоторые уроки будут проводиться на открытом воздухе.

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