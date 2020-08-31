Хто відчує на собі нововведення

Розкрито нові правила для студентів та школярів в умовах адаптивного карантину

Про це пише Новий Час.

Навчання для студентів старших курсів в українських вузах розпочнеться з 1 вересня, а для першокурсників бакалаврату та магістратури — з 15 вересня.

Однак, як стверджував в.о. глави Міносвіти Сергій Шкарлет, ця дата може помінятися.

"Але установа вищої освіти може прийняти [власне рішення про початок навчання-прим. ред.] з будь — якої [дати]», - заявляв він раніше.

Якщо вузи знаходяться в червоній зоні, то відвідування навчальних закладів під суворою забороною. Тому в таких регіонах навчання проходитиме в дистанційному режимі.

В університетах та інших вищих навчальних закладах, які потрапляють в помаранчеві карантинні зони, заняття проводити дозволено, але з деякими обмеженнями:

педагоги повинні бути в захисних щитках

у кожній групі не більше 20 осіб

Також навчальні заклади повинні дотримуватися рекомендацій, які були опубліковані МОЗ ще 22 серпня:

вхід і переміщення по навчальних закладах - тільки в засобах захисту, а на заняттях можна Знаходиться без масок;

опитування учнів/студентів про самопочуття перед початком занять;

група йде на самоізоляцію, якщо у однієї людини підтвердиться діагноз;

заняття групи повинні проводиться в одній аудиторії протягом дня;

провітрювання приміщення після кожного заняття та забезпечення навчальних закладів антисептиками.

Серйозні обмеження торкнуться і студентські гуртожитки. Головне правило, як запевняють в МОЗ, - всі, хто знаходиться в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски або респіратори поза кімнат і користуватися антисептиками на вході.

Жителям і співробітникам гуртожитків повинні проводити температурний скринінг, і до роботи не будуть допускати людей, у яких температура вище 37,2 градусів.

Що стосується шкіл, то їх переведуть на змішаний тип навчання. Як попереджав глава МОЗ Максим Степанов, рішення про перехід шкіл до змішаної форми навчання з 1 вересня буде прийматися безпосередньо керівництвом установи.

Навчання в школі припиниться, і воно перейде на дистанційне тільки, якщо Регіон буде знаходиться в червоній зоні.

Не виключено, що деякі уроки будуть проводитися на відкритому повітрі.

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