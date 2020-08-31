За время летнего сезона, несмотря на карантин, многие звезды успели отдохнуть за границей

Артистки провели лето достаточно насыщенно. Многие худели, занимались собой, рассказывали о развитии, показывали, как занимались в спортзалах в отпуске и удивляли фигурами на пляже.

Представляем вашему вниманию, специально к окончанию лета, топ лучших фото звезд в стильных бикини.

Анна Седокова отдыхала в этом году довольно долгое время в Майами, пока ее возлюбленный Янис Тимма готовился к предстоящему баскетбольному сезону. Седокова взяла с собой детей, а также успела поразить новостью: она снова станет замужней женщиной. Во время пляжной прогулки звезда получила предложение руки и сердца.

Светлана Лобода отправлялась в отпуск с детьми несколько раз. Стройная красотка удивила довольно подтянутой и похудевшей фигурой, примерив светлые бикини на загорелое тело. После презентации Клипа "Бум-бум" Лобода также решила отдохнуть, уехав отдыхать за границу.

Ким Кардашьян отправилась в отпуск с детьми и сестрами всего несколько дней назад. В связи с депрессией мужа, заявлением, что он хочет боллотироваться в президенты, а также интервью Канье о том, что они с Ким хотели сделать аборт во время ее первой беременности, пара оказалась в центре громких скандалов и решила отдохнуть от всей суеты за городом.

Кайли Дженнер в этом году успела повеселиться в отпуске не один раз. Девушка поражала в отпуске похудевшей фигурой и даже заявила, что смогла вернуться в ту форму, которой хотела, после родов.

Эмили Ратаковски вместе с мужем много отдыхала на пляже и проводила время на природе. В профиле в Инстаграм Ратаковски появились целые серии кадров в новых бикини. Похоже, даже во время активного отдыха стройная модель поддерживает себя в форме.

Оля Полякова во время отдыха столкнулась с недоверием фанатов из-за фото в черном монокини. Многие заподозрили, что певица отфотошопила свои стройные ноги и ей пришлось опубликовать видео в том же купальнике, что и раньше, чтобы доказать, что ее фигура - это результат работы над собой, но никак не хорошо отредактированное фото.

Даша Астафьева отдохнула на море, поражая подтянутыми формами. В этом году Астафьева начала заниматься йогой и заметно похорошела после практики. Также Астафьева успела рассказать о том, как ухаживает за кожей в летний период.

Настя Каменских впечатлила фанатов фигурой далеко не один раз за время летнего отдыха. Певицу успели заподозрить в беременности, которую она скрывает, раскритиковать за то, что на снова располнела и даже обвинить в фотошопе. Впрочем, сама артистка слухи никак не комментирует, продолжает работать над собой и показывать себя в естественном виде без фотошопа.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

Как сообщала Politeka, пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».

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