View this post on Instagram

Когда мне предложили съемки под руководством @kolyadenkolena для @kanalukraina , я и не сомневалась, что наша с @monatik_official #ВЕЧЕРиНОЧКА да еще и с @freedomballet_official , а тем более в @cuba_camp - будет однозначно яркой и веселой!