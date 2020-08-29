Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала лучшие кадры со съемок вместе с Дмитрием Монатиком

В феврале вместе с артистом Вера отправилась в Барселону, чтобы снять клип на песню "Вечериночка". Специально в начале июня звезда с Дмитрием Монатиком презентовала песню, которая должна была стать летним хитом. В последние выходные лета же Вера напомнила о съемках и поделилась роликом, недавно отснятом на выступлении.

Певица зажгла в своем золотом и прозрачном наряде рядом с товарищем. Причем сама она рассказала, что была рада отснять материла для украинского телекана под руководством Елены Коляденко:

«Ушли в отрыв. Когда мне предложили съемки под руководством Елены Коляденко для @kanalukraina , я и не сомневалась, что наша с Монатиком #ВЕЧЕРиНОЧКА да еще и с @freedomballet_official , а тем более в @cuba_camp - будет однозначно яркой и веселой!», - написала под видеороликом Брежнева.

Вот как отреагировали фанаты:

«Лучший дуэт», «Бомба!», «Классные и люди замечательные!!!!👍👏», «Вера, какая же вы красивая!!! 💃🔥,» «Суперская песняяяяяяяя😍😍😍 Зажигалочки🔥🔥🔥», «👍 Зажигательно 👍 Мега Круто 😀 Адреналин 😘 будет зашкаливать ! Надеюсь всем хватит одного дыхания 👏 Вам нельзя отказать, Вера вы не сидите на месте и все круче и круче удивляете нас 😘 цем 😙», «Украинцы лучшие ❤️», «Вера, нереальная красотка 💐😍», «Bepa 🌹 вы божественная и неотразимая ❤️😇 Любим вас, привет из Jūrmala 👍», «Вера ты супер😍😉», «Шикарная Вера))) сейчас все жирные, страшные тетки скажут фууу».

Несмотря на отмененный график концертов, отмену ряда проектов, а также модных съемок, артистка не унывала, занималась собой во время карантина и теперь активно наверстывает упущенное. Звезда недавно засветилась с Монатиком на выступлении в Одессе, спев свой новый хит "Вечериночка". Теперь фанаты активно делятся архивными и новыми кадрами знаменитости, восхищаясь ее образами.

На одном из таких фото Вера предстала в стильном белоснежном костюме, состоящем из свободных брюк и рубашки на пуговицах, которые певица не стала застегивать до конца. При этом из-за глубокого выреза Брежнева засветила "лишнее" - часть лифчика нюдового оттенка заметна сквозь распахнутую рубашку.

Волосы Вера, как и всегда, оставила без укладок, а на лице совсем не заметен естественный макияж.

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