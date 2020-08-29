Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала кращі кадри зі зйомок разом з Дмитром Монатіком

У лютому разом з артистом Віра вирушила в Барселону, щоб зняти кліп на пісню "Вечериночка". Спеціально на початку червня зірка з Дмитром Монатіком презентувала пісню, яка повинна була стати літнім хітом. В останні вихідні літа ж віра нагадала про зйомки і поділилася роликом, нещодавно відзнятому на виступі.

Співачка запалила в своєму золотому і прозорому вбранні поруч з товаришем. Причому сама вона розповіла, що була рада відзняти матеріалу для українського телекана під керівництвом Олени Коляденко:

"Пішли у відрив. Коли мені запропонували зйомки під керівництвом Олени Коляденко для @kanalukraina , я і не сумнівалася, що наша з Монатіком #ВЕЧЕРиНОЧКА та ще й з @freedomballet_official, а тим більше в @cuba_camp - буде однозначно яскравою і веселою!» ,- написала під відеороликом Брежнєва.

Ось як відреагували фанати:

"Кращий дует", " Бомба!", "Класні і люди чудові!!!!👍 👏 » , «Віра, яка ж ви красива!!! 💃🔥,» «Суперская песняяяяяяяя😍😍😍 Зажигалочки🔥🔥🔥», «👍 Запально 👍 Мега Круто 😀 Адреналін 😘 буде зашкалювати ! Сподіваюся всім вистачить одного дихання 👏 Віра ви не сидите на місці і все крутіше і крутіше дивуєте нас 😘 цем 😙», «Українці кращі ❤️», «Віра, нереальна красуня 💐😍», «Bepa 🌹 ви божественна і чарівна ❤️😇 Любимо вас, привіт з Jūrmala 👍», «Віра ти супер😍😉», «Шикарна Віра))) зараз всі жирні, страшні тітки скажуть фууу».

Незважаючи на скасований графік концертів, скасування ряду проектів, а також модних зйомок, артистка не сумувала, займалася собою під час карантину і тепер активно надолужує згаяне. Зірка нещодавно засвітилася з Монатіком на виступі в Одесі, заспівавши свій новий хіт "Вечериночка". Тепер фанати активно діляться архівними і новими кадрами знаменитості, захоплюючись її образами.

На одному з таких фото Віра постала в стильному білосніжному костюмі, що складається з вільних штанів і сорочки на ґудзиках, які співачка не стала застібати до кінця. При цьому через глибокий виріз Брежнєва засвітила" зайве " - частина ліфчика нюдового відтінку помітна крізь розкриту сорочку.

Волосся віра, як і завжди, залишила без укладок, а на обличчі зовсім не помітний природний макіяж.

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