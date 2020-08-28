Гривна ушла на дно, НБУ добил новым курсом валют: что будет с долларом
НБУ поразил новым курсом валют на сегодня, 28 августа.
Так, обновленный курс валют был опубликован на официальном портале государственного регулятора.
Оказалось, что вчерашнее укрепление национальной валюты оказалось кратковременным и курс доллара вновь устремился вверх.
В частности, НБУ решил укрепить курс гривны к доллару до 27,46 грн/$ по сравнению с 27,38 грн/$ днем ранее.
Важное нововведение для пенсионеров, в ПФУ раскрыли подробности: «Теперь размер пенсии…»
Анастасия Волочкова в микро-бикини показала новый вульгарный шпагат: "Прекрасное начало..."
Беда с Кравец из "Квартал 95", Кошевой выдал подробности об опасной болезни: "Грустно, но..."
Фреймут, которую скосил китайский вирус, рассказала о первых симптомах и дала важный совет: «Жуткая боль в…»
Курс евро также устремился вверх: до 32,42 грн/евро по сравнению с 32,28 гривен за вчерашний день.
На сегодня, 28 августа, Национальный банк установил следующий курс валют:
$100 – 27,46 (27 августа – 27,39);
100 EUR – 32,42 (27 августа – 32,28)
На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, есть раненые
На трассе Киев-Харьков под Харьковом открыли огонь по автобусу с представителями общественного движения Патриоты — За жизнь, сообщил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.
Он опубликовал фотографии автобуса с выбитыми окнами и пулевого ранения одного из пассажиров. По его словам, автобус заблокировали и обстреляли из автоматического оружия.
Он утверждает, что в результате инцидента есть раненые, один человек похищен. Сначала депутат заявлял, что два человека погибли, но позже сказал, что они в тяжелом состоянии.
Позже нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области, их 14, все — молодые мужчины спортивного телосложения.
По словам замглавы МВД Антона Геращенко, в результате обстрела из травматического оружия ранили двух человек, еще один получил черепно-мозговую травму.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за быстрый результат с задержанием подозреваемых.
"Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные - получать реальное наказание", - подытожил президент Украины.
Все контакты Украины с Беларусью поставлены на паузу — Кулеба
Украина приостановила все контакты с Беларусью. Они будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на власть.
«У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу», — сказал Кулеба.
Он отметил, что контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационных, политических и моральных последствий для Украины.
Также Кулеба подчеркнул, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о ситуации в Беларуси значительно раньше, чем об этом стало известно украинским журналистам.
На химзаводе произошла утечка хлора из-за опаснейшего урагана
Утечка хлора произошла на американском химзаводе компании BioLab в городе Уэстлейк (штат Луизиана), где разбушевался опаснейший ураган «Лаура».
Некоторые дороги у предприятия перекрыты из-за последствий урагана. Местным жителям рекомендуют не покидать дома. Отмечается, что на заводе производят компоненты чистящих средств. Ранее там произошел пожар.
По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, «Лаура» в настоящий момент уже считается тропическим штормом, скорость ветра в его пределах снизилась и составляет около 29 метров в секунду. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс сообщил, что погибли четыре человека. Около 800 тысяч домов остались без электроснабжения.
О том, что США настиг опаснейший ураган, сообщалось 27 августа. В некоторых районах штатов Луизиана и Техас уже наблюдаются катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения.
Напомним, украинцев предупредили о смене погоды, кого ждет резкое похолодание: точный прогноз.
Как сообщала Politeka, на Киев обрушился потоп, видео стихии: "Подтопленные дома, забитые ливневки".
Также Politeka писала, что лето добьет Украину погодными качелями, какие области в зоне риска: "Похолодание, дожди и..."