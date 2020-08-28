Гривна ушла на дно, НБУ добил новым курсом валют: что будет с долларом

НБУ поразил новым курсом валют на сегодня, 28 августа.

Так, обновленный курс валют был опубликован на официальном портале государственного регулятора.

Оказалось, что вчерашнее укрепление национальной валюты оказалось кратковременным и курс доллара вновь устремился вверх.

В частности, НБУ решил укрепить курс гривны к доллару до 27,46 грн/$ по сравнению с 27,38 грн/$ днем ранее.

Курс евро также устремился вверх: до 32,42 грн/евро по сравнению с 32,28 гривен за вчерашний день.

На сегодня, 28 августа, Национальный банк установил следующий курс валют:

$100 – 27,46 (27 августа – 27,39);

100 EUR – 32,42 (27 августа – 32,28)

На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, есть раненые

На трассе Киев-Харьков под Харьковом открыли огонь по автобусу с представителями общественного движения Патриоты — За жизнь, сообщил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

Он опубликовал фотографии автобуса с выбитыми окнами и пулевого ранения одного из пассажиров. По его словам, автобус заблокировали и обстреляли из автоматического оружия.

Он утверждает, что в результате инцидента есть раненые, один человек похищен. Сначала депутат заявлял, что два человека погибли, но позже сказал, что они в тяжелом состоянии.

Позже нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области, их 14, все — молодые мужчины спортивного телосложения.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, в результате обстрела из травматического оружия ранили двух человек, еще один получил черепно-мозговую травму.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за быстрый результат с задержанием подозреваемых.

"Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные - получать реальное наказание", - подытожил президент Украины.

Все контакты Украины с Беларусью поставлены на паузу — Кулеба

Украина приостановила все контакты с Беларусью. Они будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на власть.

«У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу», — сказал Кулеба.

Он отметил, что контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационных, политических и моральных последствий для Украины.

Очільник МЗС Кулеба: «Офіційно заявляю: у нас всі контакти з білоруською стороною заморожені, поставлені на паузу». Очільник МЗС Кулеба: «Офіційно заявляю: у нас всі контакти з білоруською стороною заморожені, поставлені на паузу». До такого кроку, за словами міністра, Україна вдалась, реагуючи на вбивства мирних протестувальників у Білорусі, пояснив в ефірі ток-шоу «Право на владу» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Ми приєднались до позиції ЄС щодо Білорусі», - додав очільник МЗС України. Gepostet von ПРАВО НА ВЛАДУ am Donnerstag, 27. August 2020

Также Кулеба подчеркнул, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о ситуации в Беларуси значительно раньше, чем об этом стало известно украинским журналистам.

На химзаводе произошла утечка хлора из-за опаснейшего урагана

Утечка хлора произошла на американском химзаводе компании BioLab в городе Уэстлейк (штат Луизиана), где разбушевался опаснейший ураган «Лаура».

Некоторые дороги у предприятия перекрыты из-за последствий урагана. Местным жителям рекомендуют не покидать дома. Отмечается, что на заводе производят компоненты чистящих средств. Ранее там произошел пожар.

Nasty looking chemical fire at BioLab in Westlake LA. pic.twitter.com/NtOPWHPNlt — blktechwarrior (@blktechwarrior) August 27, 2020

Video shows the potential chemical plant fire in Lake Charles. Evacuating during a hurricane isn't just about staying safe from storm surge. It's also about what can happen in the aftermath in the heart of petrochemical country pic.twitter.com/sSfddsqDyI — Brian Kahn (@blkahn) August 27, 2020

По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, «Лаура» в настоящий момент уже считается тропическим штормом, скорость ветра в его пределах снизилась и составляет около 29 метров в секунду. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс сообщил, что погибли четыре человека. Около 800 тысяч домов остались без электроснабжения.

О том, что США настиг опаснейший ураган, сообщалось 27 августа. В некоторых районах штатов Луизиана и Техас уже наблюдаются катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения.

WATCH: Jaw-dropping footage from our live crews last night as #Laura made landfall. pic.twitter.com/psxgyM18tl — The Weather Channel (@weatherchannel) August 27, 2020

Напомним, украинцев предупредили о смене погоды, кого ждет резкое похолодание: точный прогноз.

Как сообщала Politeka, на Киев обрушился потоп, видео стихии: "Подтопленные дома, забитые ливневки".

Также Politeka писала, что лето добьет Украину погодными качелями, какие области в зоне риска: "Похолодание, дожди и..."