Украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" удивила ярким образом и рассказала о новом противостоянии

Как передает Politeka.net, красотка показала свой новый смелый наряд в коротком ролике на странице в "Инстаграм". Для особой церемонии награждения Екатерина Кухар выбрала лоснящееся красное платье с пышными оборками на рукавах, подол которого едва прикрыл ее бедра. Такой фасон сделал акцент на стройных ногах танцовщицы, образ красотки дополнили черные туфельки. Екатерина Кухар взяла в руки кубок в виде диско-шара и соблазнительно подвигала бедрами на камеру.

"В предпоследний день лета ... 30 августа... Плеяда звезд, которые уже готовы захватить наши сердца, в ожидании начала четвертого танцевального сезона шоу "Танці з зірками" нам предстоит ожесточенное противостояние!", - отметила звезда в описании. - "Фантастическая команда «1 + 1 Production» готовит для нас поразительно шоу.✨ Первый эфир будет чрезвычайно технологическим, ведь откроет сезон известный на весь мир группа Light Balance. Это невозможно пропустить! Как думаете, кому достанется этот вожделенный диско-кубок?".

Пользователи социальной сети восхитились необычным нарядом Екатерины и щедро одарили ее комплиментами под видео:

"Кубок Вам очень к лицу 😘"; "Екатерина, вы лучшая балерина в Украине"; "Роскошная женщина"; "Колбасит 🔥🔥🔥".

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